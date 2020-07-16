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Семенной картофель Ред Скарлет Ранний 1 кг

Семенной картофель Ред Скарлет Ранний 1 кг
Семенной картофель Ред Скарлет Ранний 1 кг
Семенной картофель Ред Скарлет Ранний 1 кг
Артикул: 514310
(0)
Сезонний товар
Новинка
Доставка: тариф Індивідуальний
25.00 грн
шт.
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Эти товары рекомендованы к применению во время посадки согласно правилам агротехники. Они способствуют укреплению растения, улучшению приживаемости и повышают устойчивость к заболеваниям.
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Плоды Крупные
Расфасовка 1 кг
Срок созревания Раннеспелый
Устойчивость Засухоустойчивые
Особенности Хорошо хранится, залегание глазков поверхностное
Состав Крахмал - 15%
Репродукция Вторая
Форма Овальная

Семенной картофель Ред Скарлет Ранний 1 кг – раннеспелый сорт столового картофеля второй репродукции. Плоды характеризуются овальной формой, достаточно крупные. Шкурка картофеля гладкая, обладает красным окрасом, мякоть – желтая. Глубина залегания глазков – поверхностная. Плоды имеют хорошие вкусовые характеристики. Процент содержания крахмала – 15%, что делает сорт отличным выбором для приготовления воздушного пюре. Картофель устойчив к таким заболеваниям, как: рак, нематода, парша. Сорт неприхотлив в выращивании, засухоустойчив, хорошо сохраняется на протяжении длительного времени.

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отзыв о Семенной картофель Ред Скарлет Ранний 1 кг
Искал засухостойкий картофель, спасибо. 
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