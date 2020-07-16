|Цена: 88.00 грн.
|Цена: 39.60 грн.
|Цена: 30.20 грн.
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|Плоды
|Крупные
|Расфасовка
|1 кг
|Срок созревания
|Раннеспелый
|Устойчивость
|Засухоустойчивые
|Особенности
|Хорошо хранится, залегание глазков поверхностное
|Состав
|Крахмал - 15%
|Репродукция
|Вторая
|Форма
|Овальная
Семенной картофель Ред Скарлет Ранний 1 кг – раннеспелый сорт столового картофеля второй репродукции. Плоды характеризуются овальной формой, достаточно крупные. Шкурка картофеля гладкая, обладает красным окрасом, мякоть – желтая. Глубина залегания глазков – поверхностная. Плоды имеют хорошие вкусовые характеристики. Процент содержания крахмала – 15%, что делает сорт отличным выбором для приготовления воздушного пюре. Картофель устойчив к таким заболеваниям, как: рак, нематода, парша. Сорт неприхотлив в выращивании, засухоустойчив, хорошо сохраняется на протяжении длительного времени.
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